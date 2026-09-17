I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un 50enne residente a Pozzallo, ritenuto gravemente indiziato di aver maltrattato la compagna convivente e di aver aggredito i militari intervenuti. L’Aliquota Radiomobile è stata chiamata a intervenire a Pozzallo, nei pressi dell’abitazione dell’uomo, dopo una segnalazione al 112 che riferiva di una lite in strada tra un uomo e una donna. All’arrivo della pattuglia, i militari si sarebbero trovati di fronte al soggetto in evidente stato di forte agitazione, intento a rivolgere minacce di morte alla donna e a colpirla. Nel tentativo di allontanarlo per procedere agli accertamenti, i Carabinieri sarebbero stati a loro volta destinatari di minacce di morte e aggrediti fisicamente, circostanza che ha reso necessario l’invio di rinforzi. All’arrivo di ulteriori equipaggi, l’uomo avrebbe cercato nuovamente di scagliarsi contro gli operanti; solo l’impiego a scopo dissuasivo dello spray al peperoncino in dotazione ha consentito di immobilizzarlo in condizioni di sicurezza. Il 50enne è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del magistrato di turno, trasferito alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nonché di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le contestazioni mosse all’indagato restano al momento provvisorie e saranno sottoposte alla verifica del giudice nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.