Proseguono senza sosta gli interventi della Polizia Locale nel centro di Vittoria, nell’ambito delle iniziative volte a garantire il rispetto delle norme, la sicurezza della circolazione e a contrastare fenomeni di degrado urbano. L’ultima serie di verifiche ha interessato l’asse compreso tra piazza del Popolo, via Cavour e piazza Italia, nel cuore del centro storico. Accertamenti sono stati effettuati anche in piazza Daniele Manin, area dove sono state segnalate alcune criticità. Nel corso delle operazioni sono state identificate 16 persone ed elevate 8 sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività economiche: tre esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli, con verifiche incentrate anche sul rispetto dell’ordinanza sindacale che disciplina la vendita e il consumo di bevande alcoliche, oltre che sulla prevenzione di comportamenti lesivi della fruibilità e del decoro degli spazi pubblici. “I controlli nel centro cittadino proseguono con continuità – dichiara il sindaco Francesco Aiello – perché il rispetto delle regole e la tutela della vivibilità degli spazi pubblici sono condizioni essenziali per una città sicura e ordinata”. L’azione della Polizia Locale continuerà nei prossimi giorni, con ispezioni mirate nelle aree a maggiore afflusso di residenti e attività commerciali, con l’obiettivo di assicurare l’osservanza delle regole e preservare la qualità della vita nel centro urbano.