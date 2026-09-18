Monterosso Almo si prepara a celebrare la solennità della patrona principale. La comunità dei fedeli è in festa per Maria Santissima Addolorata. Domenica 20 settembre sarà un giorno speciale. Già a cominciare dalla mattina quando alle 6 ci sarà il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone. Alle 6,30 la santa messa in santuario presieduta dall’arciprete, il sacerdote Innocenzo Mascali. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 9,15 il giro di gala del corpo bandistico Vincenzo Bellini. A metà mattinata, alle 10, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Il momento centrale della mattinata sarà, alle 11, la tradizionale “Nisciuta” a spalla del simulacro della santa patrona, accolta dal suono festoso delle campane e dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Firesud. La processione per le vie del paese toccherà piazza Sant’Antonio, via Roma, piazza San Giovanni, Principe Piemonte, Naselli, Adua, corso Umberto, Meli, XXV aprile, corso Umberto, piazza San Giovanni, Vittorio Emanuele, piazza Sant’Antonio, chiesa Madre. Alle 16,30 si terrà la tradizionale “Cena ra Bedda Matri”, vendita all’asta di dolci tipici e prodotti locali. Alle 19,30, in chiesa Madre, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Franco Ottone.

A seguire, alle 20,30, la processione serale per le vie Matrice, piazza Sant’Antonio, Vittorio Emanuele, piazza San Giovanni Battista, Mercato, Principessa Maria del Belgio, Kennedy, Mercato, viale Giovanni XXIII, Sturzo, Adua, corso Umberto. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, la sistemazione del simulacro della santa patrona sul baiardo. Si proseguirà in questo modo lungo la via Roma, via Ugo La Malfa, viale Giovanni XXIII. Alle 22, in contrada Tre Sirilli, grandioso spettacolo pirotecnico a cura della rinomata ditta “La Vip” di Vaccalluzzo. Alle 22,30, in piazza Sant’Antonio, “A trasuta a chiazza”, spettacolo di fuochi e luci curato dalla ditta Firesud. Ci sarà la riflessione del sacerdote Franco Ottone e la lettura dell’atto di consacrazione della città alla santa patrona da parte del sindaco Salvatore Pagano. A seguire il rientro della processione al santuario e la reposizione del venerato simulacro della santa patrona sull’altare maggiore.