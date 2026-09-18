Due notti di lavori e una chiusura temporanea della strada statale 514 per consentire una delle fasi più delicate dell’ammodernamento dell’itinerario Ragusa-Catania. Anas ha programmato il varo dell’impalcato metallico del nuovo cavalcavia CV.05 al km 16,200 della SS 514, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi. L’intervento, inserito nel Lotto 1 dell’opera, è propedeutico alla costruzione del nuovo sovrappasso e comporterà modifiche alla circolazione nelle ore serali e notturne.

Per garantire condizioni di massima sicurezza alle maestranze, la SS 514 sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 11,550 e il km 18,600. Le finestre operative sono due: la prima dalle 18 di venerdì 18 settembre alle 6 di sabato 19 settembre; la seconda dalle 18 di sabato 19 settembre alle 6 di domenica 20 settembre. La pianificazione in orario serale e notturno mira a contenere, per quanto possibile, i disagi alla viabilità. Durante la sospensione della circolazione, gli automobilisti dovranno utilizzare i percorsi alternativi predisposti: in entrambe le direzioni il traffico sarà deviato lungo le strade provinciali SP 5, SP 30 e SP 7, seguendo la segnaletica temporanea installata sul posto. Agli utenti è raccomandato di attenersi con scrupolo alle indicazioni e di tenere conto di possibili tempi di percorrenza aggiuntivi. Fulcro dell’operazione sarà la posa della struttura metallica del cavalcavia CV.05 al km 16,200, una tappa tecnica di rilievo nell’avanzamento dei lavori di riqualificazione della Ragusa-Catania. Per l’elevato livello di complessità e le stringenti esigenze di sicurezza, Anas ha disposto la chiusura provvisoria del tratto interessato.