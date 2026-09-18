In occasione del 21 settembre, anniversario dell’uccisione del giudice Rosario Livatino, l’Avis Provinciale di Ragusa intende rendere omaggio alle vittime della violenza mafiosa, ribadendo la necessità di continuare a promuovere i valori della legalità, della giustizia e della solidarietà. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di giornate di donazione speciale istituito dalla Regione Siciliana e dedicato alla commemorazione della strage di Capaci (23 maggio 1992), di quella di via D’Amelio (19 luglio 1992) e dell’omicidio del magistrato, avvenuto il 21 settembre 1990.

Attraverso l’impegno delle sedi comunali della provincia e in collaborazione con il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’Asp di Ragusa, l’Avis dedicherà alle date del 19, 20 e 21 settembre una raccolta straordinaria di sangue in memoria di Livatino. Si ricorda, inoltre, che nel corso dell’anno l’Associazione ha promosso nelle scuole, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, il progetto “Capaci e desiderosi di donare”, volto a sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura della legalità, della solidarietà, della responsabilità civica, della cittadinanza attiva e alla donazione del sangue, diffondendo in particolare lo slogan “Il sangue si dona, non si versa”.