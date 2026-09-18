Un violento acquazzone abbattutosi nella mattinata di oggi ha riportato alla ribalta uno dei problemi più annosi di Marina di Modica. In via del Laghetto, infatti, si è verificato un consistente allagamento che ha reso particolarmente difficoltosa la circolazione e creato disagi ai residenti della zona.

Secondo quanto segnalato sui social, l’acqua ha raggiunto un livello di almeno 40 centimetri, trasformando la strada in una vera e propria distesa d’acqua e mettendo in difficoltà automobilisti e cittadini. Una situazione che, ancora una volta, ha evidenziato la vulnerabilità dell’area in occasione di precipitazioni particolarmente intense. I residenti parlano di un problema tutt’altro che nuovo. Gli allagamenti in via del Laghetto si ripresenterebbero puntualmente durante gli eventi meteorologici più significativi, alimentando malumore e preoccupazione tra quanti vivono nel quartiere. La presenza di una tale quantità d’acqua sulla carreggiata non solo limita la mobilità, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza di persone e mezzi. L’episodio odierno ha riacceso le richieste dei cittadini, che sollecitano interventi strutturali capaci di risolvere definitivamente la criticità. Non si tratta, sottolineano, di un caso isolato né di un’emergenza imprevedibile, ma di una problematica nota da tempo che necessita di soluzioni efficaci per evitare che ogni forte pioggia si trasformi in un disagio per l’intera zona. L’auspicio dei residenti è che l’ennesimo allagamento registrato dopo il forte acquazzone di questa mattina possa rappresentare l’occasione per accelerare gli interventi necessari e mettere in sicurezza un tratto della frazione balneare che continua a fare i conti con gli stessi problemi a ogni ondata di maltempo.