Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha nominato oggi il sacerdote Paolo Messina (nella foto) ofm capp. parroco della parrocchia Sacra Famiglia di Ragusa.
Fra’ Paolo, che per diversi anni è stato il guardiano della comunità dei Cappuccini a Gerusalemme prima di fare ritorno in Italia, succede al compianto fra’ Giuseppe Pecorella, tanto prematuramente quanto improvvisamente venuto a mancare nello scorso mese di luglio.
Nello stesso tempo, il vescovo ha confermato il sacerdote Luca Bonomo ofm capp. vicario parrocchiale della stessa parrocchia e nominato vicario parrocchiale fra Evaristo Zavattieri ofm capp, che subentra a fra Raffaele Dos Santos, trasferito ad Augusta.