La festa dell’impressione delle stimmate ha dato il via, ieri pomeriggio a Ragusa, alle solenni celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi, nell’anno in cui si ricorda l’ottavo centenario dalla morte (foto Bracchitta). L’apertura dell’anno giubilare è avvenuta con la traslazione del simulacro dal salone delle suore del Sacro Cuore in piazza Cappuccini. Qui c’è stato un momento di preghiera alla presenza di devoti e fedeli. Poi, il simulacro è stato posizionato sull’altare maggiore della chiesa di recente restaurata. Fino al 4 ottobre, ci sarà l’ostensione e la venerazione della reliquia di San Francesco custodita nella chiesa dei Cappuccini. La santa messa di ieri è stata presieduta, alla presenza del parroco, il sacerdote Nicola Iudica, da don Salvatore Puglisi, direttore diocesano del percorso di formazione alla vita cristiana.

Lo stesso don Puglisi ha poi tenuto la catechesi sul tema: “Francesco, uomo biblico”. Le celebrazioni proseguono domenica: alle 11 la messa che sarà presieduta dal sacerdote Nicola Iudica e che sarà animata dalla comunità parrocchiale. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco.

Ci sarà l’incoronazione della statua dell’Immacolata e la ricollocazione, dopo il restauro, sull’altare maggiore. Alle 18,30 la santa messa che sarà presieduta da don Nicola Iudica, con la partecipazione dell’Unitalsi. Alle 20 il concerto dell’Hybleo Brass, diretto dal maestro Salvatore Scannavino, dal titolo “Suoni di rinascita”. E’ un percorso per gruppo di ottoni che celebra la restituzione alla città di uno dei luoghi simbolo e più iconici del centro storico, la chiesa di piazza Cappuccini.