La polizia di Stato di Vittoria prosegue senza tregua l’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro storico della cittadina ipparina. Nel corso di ordinari pattugliamenti, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza hanno deferito in stato di libertà un diciannovenne.

Il giovane, apparso fin da subito visibilmente agitato, ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire i controlli. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità 4,2 grammi di sostanza presumibilmente hashish, 28 compresse “Lyrica 300 mg” e un coltello a serramanico in metallo, occultato sotto gli indumenti. Alla luce degli accertamenti, il ragazzo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.