Non serve vivere nella stessa città per contribuire a migliorarla. Lo dimostra la storia di Leopoldo, cittadino di Treviso che, dopo essersi imbattuto online nei video delle attività di pulizia portate avanti dai volontari vittoriesi, ha deciso di offrire un aiuto concreto inviando una serie di cartelli destinati alla sensibilizzazione ambientale.

Un’iniziativa nata a distanza, senza conoscenze personali né contatti diretti, ma alimentata dalla volontà di sostenere chi, quotidianamente, si impegna a contrastare il degrado urbano e l’abbandono incontrollato dei rifiuti. I pannelli donati serviranno a richiamare l’attenzione dei cittadini sul rispetto degli spazi pubblici e a scoraggiare comportamenti incivili nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno.

A rendere nota la donazione è stato l’ambientalista Andrea Di Priolo. Alcuni cartelli sono già stati posizionati nei punti più critici del territorio, mentre i restanti saranno utilizzati nelle prossime settimane in altre zone dove si registrano episodi ricorrenti di abbandono di rifiuti.

L’arrivo del materiale coincide con una nuova mattinata di interventi da parte dei volontari, entrati in azione sin dalle prime ore dell’alba. Nel boschetto di via Rocco Chinnici sono stati raccolti quattro sacchi di spazzatura e diversi rifiuti riaffiorati dal terreno a causa delle recenti precipitazioni.

Successivamente l’attenzione si è spostata nell’area del campetto comunale di via Giosuè Carducci, nel quartiere Forcone. Nei terreni privati confinanti sono stati rimossi dieci sacchi di rifiuti, oltre a un materasso, arredi dismessi, materiali plastici di grandi dimensioni e altri oggetti ingombranti lasciati nell’area.

Durante il sopralluogo è emersa anche un’ulteriore criticità: la presenza di vecchie coperture e serbatoi che potrebbero contenere amianto. Per questo motivo i volontari hanno provveduto a informare gli enti competenti, chiedendo verifiche approfondite e, qualora necessario, interventi di bonifica e messa in sicurezza, soprattutto in considerazione della vicinanza di luoghi frequentati da bambini e famiglie.

Al di là dei rifiuti raccolti e delle segnalazioni effettuate, resta significativo il gesto arrivato dal Veneto. Una semplice visione sui social si è trasformata in una forma concreta di partecipazione civica, dimostrando come la tutela dell’ambiente possa creare legami anche tra persone e territori molto lontani tra loro. Un piccolo contributo che rafforza l’attività di chi, ogni giorno, dedica tempo ed energie alla cura della città.