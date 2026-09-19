Tenta una rapina in casa dopo essersi arrampicato lungo una conduttura esterna, ma viene messo in fuga dalla reazione della proprietaria e arrestato poco dopo dalla polizia. È accaduto a Modica, dove gli agenti del locale Commissariato hanno arrestato in flagranza un giovane di 26 anni con le accuse di tentata rapina aggravata e violazione di domicilio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ventiseienne, già conosciuto alle forze dell’ordine, sarebbe riuscito a raggiungere un’abitazione privata arrampicandosi su una conduttura di scarico delle acque reflue. Una volta all’interno dell’immobile, si sarebbe diretto direttamente verso la camera da letto, trovandosi faccia a faccia con la proprietaria.

A quel punto avrebbe intimato alla donna di consegnargli il denaro contante presente in casa, accompagnando la richiesta con minacce. Una situazione di forte tensione che, tuttavia, ha avuto un epilogo diverso da quello immaginato dal malvivente.

Determinante si è rivelata la reazione della vittima che, mantenendo sangue freddo e fermezza, è riuscita a disorientare l’uomo e a guadagnare quei pochi istanti necessari per mettersi in salvo. La donna è quindi riuscita a raggiungere la strada e a chiedere immediatamente l’intervento della Polizia.

Le Volanti, giunte sul posto in pochi minuti, hanno avviato le ricerche nelle aree circostanti, riuscendo a individuare il sospettato mentre tentava di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce.

Bloccato e condotto negli uffici del Commissariato, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’episodio riporta l’attenzione sull’efficacia del pronto intervento delle forze dell’ordine e sul coraggio dimostrato dalla vittima, la cui reazione si è rivelata decisiva per sventare la rapina.