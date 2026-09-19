Un abbraccio collettivo alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici: è l’immagine consegnata dalla Pigiama Run 2026, la marcia solidale organizzata da Lilt Ragusa con il patrocinio di Avis Modica, che ha richiamato a Modica famiglie, ragazzi e bambini, riuniti nell’atrio di Palazzo San Domenico per l’ottava edizione nazionale dell’evento. La manifestazione, ideata nel 2019 dalla Lilt di Milano, si è svolta in contemporanea in oltre quaranta città italiane. All’appuntamento ha preso parte una folta delegazione di volontari Lilt, guidata dalla presidente Maria Teresa Fattori, insieme al direttivo di Avis Modica con il presidente Luca Hanna. Presenti anche la sindaca Maria Monisteri e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni cittadine. Dalle 18.00 il piazzale antistante il Municipio si è riempito di partecipanti in pigiama, che hanno poi imboccato Corso Umberto.

Un corteo variopinto e sorridente ha attraversato il cuore della città, trasformando una sera di fine estate in un momento di festa e di solidarietà. “Siamo davvero emozionati e soddisfatti di aver sostenuto un’iniziativa come questa – ha dichiarato il direttivo Avis Modica – Vedere famiglie, ragazzi e bambini scendere in strada, con leggerezza ma con un pensiero serio nel cuore, è la dimostrazione più bella di cosa significhi davvero fare comunità. Ringraziamo Lilt Ragusa per averci coinvolto e tutti coloro che hanno scelto di esserci: ogni passo di questa camminata è stato un gesto di vicinanza alle famiglie dei bambini malati di tumore”. Con la Pigiama Run 2026, Avis Modica ribadisce la propria vocazione di presenza attiva sul territorio, al fianco di realtà come Lilt Ragusa che ogni giorno si impegnano per la salute e la solidarietà, nella convinzione che il dono, in tutte le sue forme, sia la via più semplice ed efficace per costruire comunità. Grande soddisfazione anche tra gli organizzatori di Lilt Ragusa, che hanno rimarcato come la partecipazione di ieri sera confermi la crescita costante dell’appuntamento in provincia, edizione dopo edizione. Le quote di iscrizione, insieme al contributo degli sponsor, sosterranno le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica, in linea con lo spirito che anima la Pigiama Run fin dalla sua nascita.