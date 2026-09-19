Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che per ore ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di San Cataldo. Le sorelle Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si avevano più notizie dalla serata di ieri, sono state ritrovate sane e salve.

Le ricerche erano scattate immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa e hanno visto impegnati carabinieri, polizia, vigili del fuoco, Protezione civile e numerosi volontari. Il ritrovamento è avvenuto proprio mentre erano in corso gli ultimi preparativi per una riunione in Prefettura dedicata al coordinamento delle attività di ricerca.

A individuare le due bambine sono stati alcuni volontari della Protezione civile, intervenuti dopo la segnalazione di una donna. Le sorelline si trovavano all’interno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, situato in corso Vittorio Emanuele. Secondo le prime ricostruzioni, le minori sarebbero rimaste accidentalmente all’interno del locale dalla sera precedente.

La notizia del ritrovamento ha immediatamente fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari e a quanti avevano seguito con apprensione l’evolversi della vicenda. Le due bambine, infatti, sono state trovate in buone condizioni di salute.

Le ultime tracce certe risalivano alle 20.10 di ieri sera, quando Benedetta e Domitilla erano state notate proprio in corso Vittorio Emanuele. Nel frattempo gli investigatori avevano raccolto testimonianze e visionato i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire i movimenti delle due sorelle.

Determinante per le indagini è stata anche la testimonianza del padre, Alessandro Costanza, ascoltato dai carabinieri. L’uomo avrebbe raccontato di avere visto le figlie per l’ultima volta intorno alle 20. Secondo la sua ricostruzione, si sarebbe allontanato per acquistare del pane insieme a un altro figlio, di 10 anni, dando appuntamento alle bambine a casa. Al suo ritorno, però, le due sorelle non erano più nell’abitazione, facendo scattare l’allarme.

La vicenda si inserisce in un contesto familiare già seguito dai servizi competenti. Benedetta e Domitilla fanno parte di una famiglia composta da sei figli. I genitori sono separati e la madre, originaria di un altro Paese, vive da tempo fuori città. I minori, secondo quanto riferito, erano stati affidati al padre dopo la separazione.

Gli accertamenti degli investigatori stanno proseguendo anche per chiarire ogni aspetto della situazione familiare. Secondo quanto emerso, nel 2023 entrambi i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti ai danni dei figli. In quel periodo i sei minori erano stati collocati in una comunità. Successivamente, nel 2024, l’affidamento sarebbe stato disposto in favore del padre, con il supporto e il monitoraggio da parte degli assistenti sociali.

Dopo ore di tensione e paura, resta soprattutto il sollievo per il ritrovamento delle due bambine, una notizia che ha riportato serenità a una comunità che aveva seguito con crescente preoccupazione le operazioni di ricerca.