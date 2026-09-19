Nel quadro dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa per il contrasto della criminalità predatoria, nel pomeriggio di martedì i militari della Stazione di Scoglitti hanno arrestato un 27enne tunisino, residente a Priolo Gargallo (Sr), già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Durante un pattugliamento lungo la Riviera Kamarina, gli uomini dell’Arma hanno effettuato numerose verifiche sui veicoli in transito, al fine di garantire una maggiore tutela degli utenti deboli della strada.

Nel corso dei controlli, il ventisettenne, alla vista della pattuglia, ha ignorato l’alt intimato dai Carabinieri, ha accelerato e si è dato alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento lungo la Strada Provinciale 13, proseguito fino a contrada Piombo, nel territorio del Comune di Ragusa, dove l’auto è stata raggiunta e fermata in sicurezza. L’uomo avrebbe tentato di eludere il controllo poiché si trovava al di fuori della propria abitazione, in violazione del regime domiciliare impostogli dall’Autorità giudiziaria. Condotto in caserma per le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, informata dalla Stazione di Scoglitti, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua residenza di Priolo Gargallo.