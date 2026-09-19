La tradizione agricola e zootecnica del territorio ibleo torna protagonista con la 51ª edizione della Fam, la Fiera Agroalimentare Mediterranea, in programma nello spazio espositivo di via Vincenzo Malfitano a Ragusa. Un appuntamento che, da oltre mezzo secolo, rappresenta uno dei più autorevoli momenti di incontro, confronto e promozione dell’agricoltura siciliana e delle sue eccellenze produttive. La manifestazione è promossa dal Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa, con il sostegno della Regione Siciliana, assessorato dell’Agricoltura, dell’Assemblea regionale siciliana, del Comune di Ragusa, del Libero consorzio comunale, della Camera di Commercio del Sud est Sicilia, dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Adelmo Mirri.

Dopo l’inaugurazione del venerdì, le giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre offriranno un ricco programma di iniziative pensate per valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio, coinvolgendo allevatori, agricoltori, operatori di settore, famiglie e visitatori.

Sabato 26 settembre, dalle 9.30 alle 23.30, saranno protagoniste le mostre zootecniche dedicate al cavallo indigeno, all’asino ragusano e alle razze bovine Charolaise e Limousine, con esposizioni e valutazioni dei migliori capi presenti. Ampio spazio sarà dedicato anche alla valorizzazione del Ragusano Dop nell’ambito del progetto “Ragusa Città del Formaggio 2026”, con un concorso dedicato, workshop tematici, dimostrazioni di marchiatura e degustazioni guidate. In programma, inoltre, il concorso della Pezzata Rossa, le esibizioni con carrozze storiche e il Gran Galà Equestre della 51ª Fam.

Domenica 27 settembre la manifestazione proseguirà dalle 9,30 alle 21 con gare di conduzione rivolte ai giovani allevatori, la premiazione dei concorsi alle 11,30, degustazioni di formaggi tipici ragusani curate da Progetto Natura e Ragusa Latte, la presentazione dei carretti siciliani, spettacoli equestri e il Gran Galà conclusivo che chiuderà l’edizione 2026.

La Fam continua a rappresentare molto più di una semplice esposizione fieristica. È una vetrina privilegiata per un comparto che costituisce uno dei pilastri dell’economia provinciale. Il territorio ibleo, infatti, è riconosciuto a livello nazionale per la qualità delle produzioni agricole, lattiero-casearie e zootecniche, per la presenza di allevamenti d’eccellenza e per il ruolo strategico svolto dalle imprese agricole nella salvaguardia del paesaggio rurale e delle tradizioni produttive.

La 51ª edizione assume un significato particolare perché conferma la capacità del settore agroalimentare locale di innovarsi pur mantenendo salde le proprie radici. La presenza di mostre specializzate, convegni, degustazioni, spazi espositivi e momenti divulgativi testimonia la volontà di costruire occasioni concrete di crescita per le imprese, promuovendo allo stesso tempo il valore dei prodotti identitari del territorio.

La Fam si conferma così uno dei più importanti appuntamenti del Mediterraneo dedicati all’agricoltura, alla zootecnia e all’agroalimentare, con migliaia di visitatori attesi e centinaia di espositori coinvolti. Per due giornate, via Vincenzo Malfitano diventerà dunque il cuore pulsante dell’agricoltura iblea, un luogo in cui tradizione, innovazione, cultura rurale e prospettive di sviluppo si incontrano per raccontare il valore di un settore che continua a essere fondamentale per l’economia e l’identità della provincia di Ragusa.