Il Comune di Vittoria assegnerà l’onorificenza al valore civile ad Angelo Roccaforte, 48 anni, che durante un rogo in città è intervenuto con la propria autobotte per domare le fiamme divampate da un furgone. Il mezzo trasportava bombole di ossigeno medicale ed era completamente avvolto dal fuoco; le esplosioni mettevano in pericolo passanti, abitazioni e attività circostanti.

Roccaforte stava percorrendo la Statale 115 in direzione Comiso quando ha notato una densa colonna di fumo: ha invertito la marcia e si è diretto verso il punto dell’emergenza. Pur non essendo un vigile del fuoco, ha iniziato a spegnere le fiamme e a circoscrivere l’incendio. L’amministrazione comunale conferisce il riconoscimento come testimonianza di gratitudine per il coraggio e l’alto senso di responsabilità dimostrati. La cerimonia è in programma mercoledì 23 settembre, alle 11, nella Sala degli Specchi.