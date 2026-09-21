Con i parziali di 33-10, 42-7, 21-12 e 22-7 la Passalacqua si aggiudica la vittoria nella prima gara amichevole casalinga, battendo l’Athleta Basketball club, formazione che gioca nella prima divisione Maltese. Sono stati soprattutto i primi due quarti a dare indicazioni a coach Seletti sia nell’atteggiamento difensivo, sia in quello offensivo. Tutte le ragazze a referto, anche le 3 giocatrici delle giovanili che dopo un mese di allenamenti con la prima squadra, hanno debuttato davanti al pubblico amico.

“Sono felice che siamo riusciti a ruotare tutto il roster – commenta l’head coach della Passalacqua Paolo Seletti -, è stata una buona sgambata, abbiamo messo entusiasmo e ci siamo avvicinati di un passo a uno standard che è comunque (e naturalmente) ancora molto lontano”.

Prima dell’avvio del campionato di basket di serie A2 femmiile Lbf Credem Banca, testa al torneo in programma il prossimo 26 e 27 settembre a Costa Masnaga. La Passalacqua sarà presente con le padrone di casa di Costa Masnaga e Broni, entrambe formazioni di serie A1, e Milano Basket Stars, formazione di serie A2.