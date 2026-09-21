Un confronto cordiale, aperto e orientato alla collaborazione quello che si è svolto tra il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, e il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Vittoria, Luca Nania, recentemente insediatosi alla guida dell’ufficio di pubblica sicurezza cittadino (nella foto da sinistra Nania e Lenzo).

Nel corso dell’incontro, che ha rappresentato una prima occasione di conoscenza e confronto sulle principali tematiche che riguardano il territorio, Confcommercio Vittoria ha voluto esprimere, a nome del direttivo e dell’intera categoria rappresentata, i migliori auguri di buon lavoro al dott. Nania per il prestigioso incarico assunto.

Al centro del colloquio, il tema della sicurezza urbana e della necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni, forze dell’ordine, sistema produttivo e comunità locale, nella consapevolezza che le sfide del territorio richiedono una risposta condivisa e una collaborazione costante tra tutti i soggetti coinvolti.

“Abbiamo riscontrato nel dott. Nania grande disponibilità all’ascolto e una particolare attenzione verso le problematiche che interessano la nostra realtà territoriale”, afferma il presidente di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo. “Siamo convinti che proprio dal dialogo e dalla collaborazione possano nascere le migliori condizioni per sviluppare azioni efficaci sul fronte della prevenzione e della sicurezza”.

“È fondamentale continuare a costruire una rete nella quale ciascuno svolga il proprio ruolo”, prosegue Lenzo. “Le istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale e i cittadini devono sentirsi parte di un percorso comune. Solo rafforzando il senso di comunità e la collaborazione reciproca è possibile affrontare in maniera più efficace le criticità che interessano il territorio”.

Per Confcommercio Vittoria, l’incontro rappresenta un importante punto di partenza per consolidare nel tempo un rapporto di confronto e collaborazione con il commissariato di polizia, nella convinzione che la sicurezza non sia soltanto il risultato dell’attività di controllo e repressione, ma anche della capacità di creare relazioni, presidio sociale e partecipazione attiva.

“Continueremo a sostenere ogni iniziativa che favorisca il dialogo e la cooperazione tra le varie componenti della comunità locale”, conclude Lenzo. “La sicurezza è un bene comune che si costruisce giorno dopo giorno attraverso la presenza sul territorio, l’ascolto e il contributo responsabile di tutti”.