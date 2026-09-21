Questa mattina, nella cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa, si è celebrata una solenne Eucaristia presieduta dal vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, in onore di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di finanza e dell’Ordine dei Commercialisti. La ricorrenza, istituita con “Breve Pontificio” di Pio XI il 10 aprile 1934 e firmata dal cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII), richiama il legame simbolico tra San Matteo, già esattore delle tasse, e quanti oggi vigilano sulla tutela del patrimonio finanziario dello Stato.

La celebrazione è stata occasione di riflessione sui valori della legalità e del servizio alla comunità, rinsaldando il rapporto tra le Fiamme Gialle e gli ordini professionali dell’area economico-finanziaria. Hanno preso parte alla funzione le massime autorità civili e militari, il presidente Michelangelo Aurnia e alcuni componenti del consiglio direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una folta rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo della sezione locale dell’Anfi, nonché delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Nel suo intervento conclusivo, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Ragusa, colonnello Gianbattista Vismara, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ha ringraziato il vescovo per le “parole di vicinanza e riconoscenza” espresse durante l’omelia nei confronti dei finanzieri, per la preziosa attività svolta a tutela della legalità e a favore della collettività.