Sono iniziati ieri i festeggiamenti in onore di San Pio X nell’omonima parrocchia di Ragusa. Festeggiamenti che si sarebbero dovuti tenere nei giorni antecedenti il 21 agosto, quindi un mese fa, quando si celebra la memoria liturgica. E che, invece, sono stati appositamente spostati di un mese perché in quel periodo la città è praticamente vuota. Ieri mattina, celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi, parroco della chiesa di San Pio X il cui ambito parrocchiale risulta molto popoloso e poi quella presieduta da don Pietro Floridia che ha benedetto i bambini nati e battezzati nel 2026 (foto Bracchitta). Dalle 10,30 alle 12,30 la fiera del dolce mentre in serata è stato il sacerdote Salvatore Mallemi, parroco della Bmv di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo, a celebrare la funzione.

Oggi alle 9,30 la messa e alle 19 il Rosario. Alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Prima, però, alle 16,30, nel salone parrocchiale, si tiene l’incontro sul tema “Chi educa oggi? – Responsabilità educativa nell’epoca dei social, dell’intelligenza artificiale e delle nuove fragilità” promossa dall’Associazione italiana maestri cattolici e dall’Uciim. Interverranno Ivana Blundo, presidente dell’Aimc, don Francesco Mallemi, assistente spirituale Aimc, Rosanna Massari, presidente Uciim e Giuseppe Di Mauro, direttore dell’ufficio per la Pastorale della cultura. Domani, alle 18,30, recita del Rosario, alle 19 celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Russelli, parroco del Preziosissimo sangue. Alle 19,45, catechesi sulla figura e sulla spiritualità di San Pio X. Mercoledì 23, poi, si celebra la giornata del malato. Alle 18,30 recita del Rosario, alle 19 celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Filesi, parroco a San Giuliano Eymard e cappellano dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Durante la messa sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi. Alle 21,15, incontro di preghiera carismatica.