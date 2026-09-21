Nei giorni scorsi, un 52enne di origini marocchine, residente nel Ragusano, ha trovato un portafoglio contenente documenti, carte di pagamento e circa 2900 euro in contanti, consegnandolo al locale presidio territoriale dell’Arma.

L’uomo ha rinvenuto il portafoglio poggiato su una colonnina di una stazione di servizio in Contrada Majorana, nel comune di Ragusa, dimenticato da un utente della strada che, poco prima, probabilmente nella fretta, si era fermato per effettuare rifornimento. Nonostante il 52enne dovesse recarsi sul posto di lavoro a Comiso, senza alcuna esitazione, ha deciso di tornare indietro e consegnare quanto ritrovato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.

Grazie ai documenti contenuti nel portafoglio, i militari sono riusciti a risalire all’identità del proprietario, un infermiere 41enne ragusano che lavora presso una struttura ospedaliera catanese.

Dopo qualche ora, contattato dal personale della locale Stazione Carabinieri, il legittimo proprietario è tornato in possesso di tutto ciò che aveva smarrito, constatando, con grande sorpresa, che non mancava nulla: né i documenti, né le carte, né il denaro contante.

Ciò che ha reso la vicenda particolarmente significativa non è stata la materiale restituzione del portafoglio, ma soprattutto il gesto di onestà di un lavoratore che ne ha preservato intatto il contenuto.

Il 41enne, grato per il gesto compiuto, ha voluto contattarlo personalmente per ringraziarlo della consegna effettuata ai Carabinieri.