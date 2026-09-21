Vittoria si prepara a commemorare una delle pagine più dolorose della storia recente del territorio. Martedì 22 settembre 2026, alle 16.30, si terrà infatti la cerimonia in memoria delle 14 vittime del naufragio di Baia Dorica, avvenuto il 22 settembre 2002.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vittoria nell’ambito dei progetti del Sistema Accoglienza Integrazione e si svolgerà sulla spiaggia antistante la piazza “Il giro di boa”, a Baia Dorica, luogo simbolicamente legato alla tragedia.

Il programma prevede gli interventi istituzionali del sindaco Francesco Aiello e dell’assessore ai Servizi sociali e alle Migrazioni Francesco Corbino. Seguirà una memoria giornalistica curata da Giuseppe Di Gennaro.

La commemorazione proseguirà con momenti di riflessione e preghiera affidati a don Rosario Cavallo, direttore dell’Ufficio per le Migrazioni della Diocesi di Ragusa, e con la testimonianza della comunità islamica “Al-Zaytouna” di Comiso e Vittoria.

Uno dei momenti più significativi della cerimonia sarà la deposizione di un mazzo composto da 14 rose, una per ciascuna delle vittime del naufragio. È inoltre prevista la partecipazione dei presenti con il lancio in mare di un fiore in segno di ricordo e vicinanza.

L’appuntamento si propone non solo come occasione di memoria collettiva, ma anche come momento di riflessione sui temi dell’accoglienza, della solidarietà e del rispetto della dignità umana, nel ricordo di quanti persero la vita nelle acque di Baia Dorica ventiquattro anni fa.