Momenti di apprensione questa mattina nel quartiere Treppiedi di Modica, dove un’anziana è rimasta ferita dopo essere stata investita da un’automobile mentre si trovava a piedi lungo la strada (foto Impronte Iblee).

La donna, di età superiore ai 70 anni, è stata soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporne il trasferimento in ospedale. Secondo le prime informazioni, la pensionata avrebbe riportato diverse lesioni e un trauma cranico, condizioni che hanno reso necessario il trasporto in ambulanza per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un soccorritore del 118 libero dal servizio e un infermiere del 118 di Modica, che hanno collaborato nelle operazioni di assistenza alla ferita in attesa del completamento dei soccorsi.

Presenti inoltre gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Restano ancora in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento. Le condizioni dell’anziana vengono monitorate dai sanitari.