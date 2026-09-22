Si sono aggravate le condizioni della donna di 81 anni investita questa mattina a Modica, nella zona di Treppiedi.
Dopo il primo trasferimento in ospedale, il quadro clinico avrebbe evidenziato uno pneumotorace e un’emorragia interna. Proprio in questi minuti è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Catania, dove l’anziana sarà affidata alle cure dei sanitari.
Le sue condizioni sono dunque peggiorate rispetto alle prime informazioni emerse subito dopo l’incidente.
La donna era stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.