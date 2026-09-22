Ancora un incidente al passaggio a livello di via Paestum a Ragusa, uno dei punti più problematici della viabilità cittadina. Questa volta la sbarra si è adagiata sulla parte superiore di un’autovettura rimasta coinvolta nell’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza dell’attraversamento ferroviario.

Secondo quanto si apprende, alcuni cittadini presenti sul posto sono intervenuti per aiutare l’automobilista, sollevando manualmente la sbarra e consentendo così al veicolo di liberarsi. Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone coinvolte, ma resta la preoccupazione per una situazione che continua a ripetersi con allarmante frequenza.

Il passaggio a livello di via Paestum è da mesi al centro di polemiche, segnalazioni e richieste di intervento. Negli ultimi tempi si sono verificati numerosi episodi con auto rimaste intrappolate tra le barriere o all’interno dell’area ferroviaria durante le fasi di chiusura del passaggio a livello. Lo scorso marzo un veicolo era rimasto bloccato sui binari mentre le sbarre si abbassavano, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.

La questione è approdata anche in Consiglio comunale. Diverse forze politiche e consiglieri hanno sollecitato misure urgenti per migliorare la sicurezza dell’area, chiedendo maggiori controlli, installazione di telecamere, interventi sulla viabilità e un confronto con Rete Ferroviaria Italiana per individuare soluzioni definitive.

Via Paestum rappresenta infatti un nodo strategico per la mobilità urbana, soprattutto dopo lo sviluppo delle zone residenziali e commerciali circostanti. Proprio l’aumento dei flussi di traffico viene indicato tra le cause delle frequenti criticità che si registrano in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario.

L’episodio odierno ripropone dunque con forza l’emergenza legata al passaggio a livello di via Paestum e rilancia la richiesta di interventi concreti per garantire condizioni di maggiore sicurezza agli automobilisti e agli stessi utenti della linea ferroviaria.