Un giovane di 26 anni, originario del Bangladesh e residente a Vittoria, è rimasto ferito in seguito a un’aggressione avvenuta nelle prime ore della mattinata. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Polizia (foto AI).

Secondo la ricostruzione fornita dal giovane agli operatori sanitari e successivamente agli agenti intervenuti, il ventiseienne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi mentre si trovava in strada. Nel corso dell’episodio uno dei componenti del gruppo lo avrebbe colpito al volto con un pugno, facendolo cadere a terra. Subito dopo, gli aggressori si sarebbero impossessati del suo monopattino, allontanandosi rapidamente.

A prestare i primi soccorsi è stato uno zio del giovane, residente a Comiso, che lo ha accompagnato al pronto soccorso per le cure necessarie. Gli esami medici hanno evidenziato una profonda lesione al naso, mentre i sanitari stanno effettuando ulteriori verifiche per accertare l’eventuale presenza di una frattura.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili dell’aggressione e del furto. Le indagini proseguono anche attraverso la raccolta di testimonianze e di eventuali immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza della zona.