La Fam, la Fiera agroalimentare Mediterranea di Ragusa, tra i più importanti appuntamenti dedicati all’agricoltura, alla zootecnia, all’innovazione e alle produzioni di eccellenza del territorio siciliano, si prepara ad accogliere anche un momento di grande suggestione artistica e culturale.

Nell’ambito del programma della manifestazione, infatti, sarà presente l’Asd Spettacoli Equestri di Maria Purità, realtà ormai affermata nel panorama regionale e nazionale dell’intrattenimento equestre, che animerà lo spettacolo “Agorà – Storie di anime siciliane”, in programma il 26 settembre alle ore 19 e il 27 settembre alle ore 16.

L’iniziativa, ideata e realizzata da Giovanni Donzella e Raffaele Caccamo, con la direzione artistica di Maria Grazia Galesi, proporrà al pubblico un racconto dedicato all’identità siciliana, alle sue tradizioni e alle sue radici culturali, attraverso una rappresentazione scenica capace di intrecciare storia, emozioni e immagini evocative. In questo contesto, la presenza del cavallo assumerà un valore simbolico e narrativo, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza proposta ai visitatori.

A dare ulteriore prestigio all’evento sarà la partecipazione dell’Asd Spettacoli Equestri guidata da Maria Purità, presidente e fondatrice dell’associazione, che da circa quindici anni opera nel settore della valorizzazione della cultura equestre attraverso spettacoli di alto livello artistico.

L’associazione è nata con l’obiettivo di esaltare la passione per il cavallo e promuovere la bellezza del rapporto armonioso tra uomo e animale, sviluppando spettacoli fondati sul rispetto e sulla collaborazione, senza forme di coercizione.

Nel corso degli anni, Maria Purità e il suo team hanno preso parte a manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale. L’associazione ha preso parte agli eventi collaterali del G7 di Siracusa con due prestigiosi quadri equestri, tra cui una rappresentazione ispirata al Gattopardo e un carosello di cavalli americani. Particolarmente significativa anche l’esperienza internazionale maturata a Malta con la realizzazione del “Fantasy Horse Show”.

La presenza dell’Asd Spettacoli Equestri di Maria Purità alla Fam rappresenta dunque un valore aggiunto per una manifestazione che punta a raccontare il territorio in tutte le sue espressioni: dall’agricoltura all’allevamento, dalle tradizioni popolari alla cultura, fino alle forme artistiche più originali e spettacolari.