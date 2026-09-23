Quarantadue giorni dopo il raduno estivo, e con cinque amichevoli alle spalle, la SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara al debutto nel campionato di Serie B Interregionale: sabato sera alle 20, al PalaPadua, arriva la Promobasket Marigliano.

I test estivi hanno permesso alla Virtus di inserire i nuovi arrivati, costruire le prime intese e dare forma a un gruppo rinnovato per metà. In panchina è tornato coach Gianni Recupido, affiancato da Lia Valerio e Giovanni Pioggia. Il capitano è Agustin Fabi, alla seconda stagione in maglia Virtus.

L’arrivo di Andrea Sorrentino, tesserato nei giorni scorsi, ha aggiunto esperienza e profondità alle rotazioni. Tra i volti nuovi ci sono l’olandese Caleb Vijber, reduce dalla Serie B Nazionale con Sant’Antimo, Marco Porcu, Leonardo Bandiera e Raimundo Orrego. Sono al secondo anno Tommaso Lanzi e Mait Peterson, al quarto Francesco Piscetta. Giovanni Tumino, invece, è l’incarnazione dello spirito Virtus e rappresenta un punto di riferimento per i giovani del vivaio che si apprestano a seguirne le orme.

Marigliano è una delle cinque squadre campane inserite nel girone F della Conference Sud. A guidarla è Valerio Spinelli, ex giocatore di Serie A ed Eurolega, arrivato sulla panchina nel corso della scorsa stagione e confermato per quella che sta per iniziare.

Il Girone F comprende 14 squadre, tra cui cinque siciliane. La stagione regolare si giocherà con gare di andata e ritorno: le prime otto accederanno ai playoff, la nona sarà salva, mentre le squadre dal decimo al tredicesimo posto disputeranno i playout. L’ultima retrocederà direttamente in Serie C.

In tema di playoff: quarti, semifinali e finali di division si disputano in gare di andata e ritorno, con gara d’andata in casa della squadra peggio classificata. La vincente dei play-off affronterà nella finale di conference la vincente del Girone E al meglio delle tre gare, con sorteggio della squadra che disputerà gara-1 ed eventuale gara-3 in casa; la perdente di questa sfida affronterà le altre due perdenti delle finali di conference per un’ulteriore promozione. In totale, saranno promosse quattro squadre in Serie B Nazionale.