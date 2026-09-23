Proseguono le celebrazioni in onore di San Pio X a Ragusa. Dopo la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, che ha espresso parole di apprezzamento per la compattezza della comunità affidata alla guida di don Francesco Mallemi, e dopo l’incontro voluto dall’Associazione insegnanti maestri cattolici nel salone parrocchiale sul tema “Chi educa oggi?”, che ha fatto il punto sulla responsabilità educativa nell’epoca dei social, dell’intelligenza artificiale e delle nuove fragilità, si prosegue con nuovi appuntamenti (foto Bracchitta).

Oggi alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Filesi, parroco a San Giuliano Eymard e cappellano dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Durante la santa messa sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi. Alle 21,15 un incontro di preghiera carismatica. Domani, alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Filippo Bella, parroco della Nunziata di Ragusa. Venerdì, dopo il Rosario delle 18,30, alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Iacono, parroco a San Giovanni Maria Vienney e cappellano dell’ospedale San Giovanni Paolo II. Alle 19,45 incontro per gli adoratori dalla cappella interparrocchiale di adorazione, con catechesi sul tema “Gesù Eucarestia, centro della vita del cristiano”. Seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 22.