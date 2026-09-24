Pozzallo si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa e popolare con i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, patrona della città. Le celebrazioni prenderanno il via il 27 settembre per concludersi il 7 ottobre, giorno dedicato alla Vergine del Rosario, in un percorso di fede, devozione e partecipazione comunitaria che coinvolgerà l’intera città.

I presbiteri della comunità pozzallese, nel messaggio rivolto ai fedeli in occasione della festa patronale, sottolineano come questa ricorrenza rappresenti «una delle icone identitarie e fondative della nostra comunità» e invitano tutti a vivere l’evento non soltanto come una tradizione religiosa, ma come occasione concreta di incontro tra la comunità cristiana e quella civile.

«Perché la festa non resti solo una proclamazione verbale, è necessario che diventi punto di convergenza tra la comunità cristiana e quella civile, in vista di scelte concrete a vantaggio del bene comune», scrivono i sacerdoti. Un invito a camminare insieme, superando divisioni e incomprensioni, nella consapevolezza che la festa patronale può diventare un forte momento di comunione e di crescita collettiva. Il programma prenderà il via domenica 27 settembre. Alle 8 sarà celebrata l’Eucaristia. Nel pomeriggio, alle 18, l’inaugurazione della tradizionale pesca di beneficenza nei locali parrocchiali; alle 18,30 la recita del Santo Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Pietro Buttitta, guardiano del convento dei Frati Minori di Ispica. Al termine è prevista la suggestiva discesa del simulacro della Madonna del Rosario.

Lunedì 28 settembre, invece, alle 18,30 si terrà la recita del Santo Rosario seguita, alle 19, dalla celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo. Le celebrazioni della patrona continuano così a rappresentare un momento centrale dell’identità pozzallese, capace di unire fede, tradizione e senso di appartenenza. Un valore che trova il sostegno anche del tessuto economico e sociale cittadino. In questa direzione si inserisce il supporto mediatico garantito da Confcommercio Pozzallo, che ha scelto di sostenere la promozione della festa riconoscendone il profondo significato identitario, culturale e aggregativo per la città.

L’associazione dei commercianti ritiene infatti che appuntamenti come quello dedicato alla Madonna del Rosario rappresentino un patrimonio collettivo da custodire e valorizzare, non soltanto sotto il profilo religioso, ma anche come elemento distintivo della storia e della tradizione di Pozzallo. Eventi che contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, a tramandare le radici culturali alle nuove generazioni e a richiamare l’attenzione di visitatori e fedeli.