Importante riconoscimento per il vescovo della diocesi di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, nominato membro della Commissione Episcopale per la Liturgia della Conferenza Episcopale Italiana. La decisione è stata assunta nel corso della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente della Cei, svoltasi a Roma dal 21 al 23 settembre sotto la presidenza del cardinale Matteo Zuppi.

La nomina rappresenta un incarico di rilievo in ambito ecclesiale nazionale e segna un ulteriore riconoscimento del percorso pastorale del presule ragusano all’interno della Chiesa italiana. Durante i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, infatti, sono stati designati i componenti delle diverse Commissioni Episcopali chiamate ad approfondire e seguire i principali settori della vita della Chiesa.

Ad annunciare la notizia con soddisfazione è stata la comunità ecclesiale, che ha accolto con gioia l’ingresso di monsignor La Placa nella Commissione dedicata alla liturgia, organismo che affianca la Cei nelle riflessioni e nelle scelte riguardanti la vita celebrativa delle diocesi italiane.

La sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente è stata incentrata sul tema della trasmissione della fede nel contesto contemporaneo, argomento che ha guidato il confronto tra i vescovi italiani riuniti nella capitale.

Per la diocesi di Ragusa, la nomina di monsignor La Placa costituisce motivo di orgoglio e un segnale di attenzione nei confronti della Chiesa locale, che vede il proprio vescovo chiamato a offrire il suo contributo a livello nazionale in un ambito particolarmente significativo come quello liturgico. La comunità diocesana ha accompagnato l’annuncio esprimendo gratitudine e assicurando la preghiera per il ministero affidato al presule in questo nuovo incarico.