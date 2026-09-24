Continuano con intensa partecipazione le celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi nella comunità parrocchiale dei Cappuccini di Ragusa, un percorso di fede che, nell’anno dell’ottavo centenario della morte del Poverello di Assisi, sta richiamando numerosi fedeli desiderosi di riscoprire l’attualità del messaggio francescano fatto di umiltà, fraternità e amore verso il prossimo.

Particolarmente significativa si è rivelata la giornata di ieri, dedicata alla memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. L’appuntamento si è aperto con il Santo Rosario e la Coroncina a San Francesco d’Assisi, seguiti dalla celebrazione eucaristica presieduta da don Gianni Corallo, economo diocesano e vicario parrocchiale della chiesa di San Giorgio a Ragusa Ibla. Numerosi i fedeli che hanno preso parte anche alla successiva catechesi dal titolo “Francesco, padre e modello di San Pio da Pietrelcina”, occasione preziosa di riflessione sul profondo legame spirituale tra il Santo di Assisi e il frate di Pietrelcina. Un momento che ha consentito di approfondire il valore della testimonianza cristiana e l’eredità spirituale lasciata dai due grandi santi alla Chiesa contemporanea (foto Bracchitta).

Il programma proseguirà sabato 26 settembre con una giornata significativa. Alle 18 prenderanno il via il Santo Rosario e la Coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal vicario generale episcopale della diocesi di Ragusa, don Roberto Asta, che animerà la comunità parrocchiale. Alle 19,30 si terrà invece l’iniziativa dal titolo “Francesco: un uomo oltre il tempo”, un momento di canti e meditazioni francescane dedicato agli ottocento anni dalla morte del santo, curato dalla corale parrocchiale con la collaborazione del professor Francesco Licitra. Nel corso dell’intera giornata, inoltre, piazza Cappuccini ospiterà il VII Torneo di scacchi “San Francesco”, appuntamento ormai tradizionale che unisce aggregazione e condivisione nel segno dei valori francescani.

Domenica 27 settembre la comunità vivrà invece una giornata speciale dedicata all’anniversario del nono anno di attività pastorale di don Nicola Iudica alla guida della parrocchia di San Francesco d’Assisi. Alle 9,30 sarà celebrata la santa messa presieduta dallo stesso parroco. Un secondo appuntamento eucaristico è previsto alle 11, mentre alle 18,30 si terrà la celebrazione conclusiva della giornata, ancora una volta guidata da don Iudica e animata dalla comunità parrocchiale.

Le celebrazioni francescane continuano così a rappresentare per Ragusa un importante momento di raccoglimento, comunione e crescita spirituale, nel segno di un santo che, a distanza di otto secoli, continua a parlare al cuore delle persone con la forza disarmante del Vangelo vissuto nella semplicità e nella carità.