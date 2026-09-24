Pedalino si prepara a vivere quattro giorni all’insegna della tradizione, della cultura popolare e dei sapori autentici del territorio con la 38ª edizione della “Sagra della Vendemmia – Sweet Pedalino”, promossa dal centro socio-culturale polisportiva Pedalino e sostenuta da numerosi enti istituzionali e realtà associative del territorio. L’evento è finanziato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, dal dipartimento regionale all’Agricoltura, dagli assessorati regionali al Turismo, ai Beni culturali e alle Autonomie locali, oltre che dall’Ars, dal Libero consorzio comunale di Ragusa, dal Comune di Comiso, dalla Sac e dalla Baps, con il sostegno dell’Avis, della Parrocchia Maria Santissima del Rosario e della Pro Loco di Comiso.

Per quattro giorni la frazione comisana diventerà il cuore della tradizione contadina siciliana, offrendo ai visitatori un viaggio tra memoria, folklore, spettacoli e specialità enogastronomiche legate alla vendemmia.

Il programma prenderà il via oggi, giovedì, alle 21 in piazza Gramsci con la compagnia “Gli amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi” che porterà in scena la commedia brillante in tre atti “Fumo negli occhi”, di Faele e Romano, con la regia di Vito Cultrera.

Domani, venerdì, l’appuntamento si aprirà ancora alle 21 in piazza Gramsci con la degustazione “ra Mitilugghia”, proposta sia nella versione dolce che in quella salata. A seguire, alle 21,20, spazio alla musica con il tributo a Fabrizio De Andrè eseguito dalla formazione musicale Nuvola Rossa, Dada Pubblicità Comiso main partner unico.

Sabato entrerà nel vivo il programma della sagra con una giornata ricca di iniziative dedicate alla vendemmia e alle radici culturali della comunità. Alle 10 è prevista in piazza Gramsci la “Raccolta Mozziconi” a cura di Plastic Free. Nel pomeriggio, alle 19,30, si terrà l’inaugurazione ufficiale della 38ª Sagra della Vendemmia con la preghiera di benedizione impartita dal parroco di Pedalino, mons. Salvatore Burrafato. Seguiranno i saluti istituzionali e l’esibizione dei Tamburi Imperiali di Comiso. Dalle 20 saranno attivi gli stand con la degustazione di cuddireddi e mustata e la distribuzione di panini con salsiccia, mentre nell’area spettacoli si alterneranno intrattenimento musicale con il duo Odiens, esibizioni di danza curate dalle scuole del territorio e lo show degli Special Stars Dancing dei maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino e della Dance School Academy Evolution di Comiso del maestro Giovanni Perone. Alle 22 spazio al cabaret con Andrea Barone e, alle 23,30, gran finale musicale in piazza Gramsci con dj Sandro Leggio e la voce di Seba Fazzina nello spettacolo “Brividi forti” (main partner unico Logos servizi per lo sviluppo, Comiso).

Un calendario intenso che conferma la capacità della Sagra della Vendemmia di coniugare tradizione, aggregazione e valorizzazione dell’identità locale, richiamando ogni anno migliaia di visitatori nel cuore di Pedalino.