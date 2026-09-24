Ancora una volta rifiuti abbandonati, ancora una volta una periferia lasciata al degrado. A denunciare l’ennesima emergenza ambientale a Vittoria è un video che nelle ultime ore sta circolando sui social e che documenta la situazione in via Madonna della Salute, dove cumuli di immondizia occupano tratti della strada offrendo un’immagine desolante del territorio.

Le immagini mostrano una quantità considerevole di rifiuti di vario genere scaricati ai margini della carreggiata. Sacchi, materiali ingombranti e spazzatura accumulata nel tempo che trasformano un’area della città in una vera e propria discarica a cielo aperto. Una scena che, purtroppo, non rappresenta una novità per molti residenti, costretti ormai da anni a convivere con fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti.

È sempre la solita storia. Da una parte chi continua a ignorare le regole e a liberarsi dell’immondizia nelle campagne e nelle zone periferiche; dall’altra cittadini che assistono impotenti al progressivo deterioramento del territorio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: aree trasformate in ricettacoli di sporcizia, con inevitabili conseguenze sul decoro urbano, sull’ambiente e sulla percezione di sicurezza.

Le immagini diffuse sui social hanno riacceso il dibattito sulla necessità di intensificare controlli e sanzioni contro gli incivili, ma anche sulla necessità di garantire interventi di bonifica rapidi ed efficaci. I residenti della zona lamentano una situazione che si ripresenta ciclicamente e che contribuisce ad alimentare un senso di abbandono.

Via Madonna della Salute diventa così l’ennesimo simbolo di un problema che continua a interessare il territorio vittoriese. Un’emergenza che non può essere affrontata soltanto con le pulizie straordinarie, ma che richiede un’azione costante sul fronte della vigilanza, della prevenzione e dell’educazione ambientale.

Intanto, mentre il video continua a fare il giro dei social, resta l’amara fotografia di una città che si scontra ancora una volta con il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e con la frustrazione di quei cittadini che chiedono semplicemente strade pulite e maggiore attenzione per il proprio territorio.