Momenti di apprensione questa mattina in via Cavour, a Vittoria, dove un cane è stato trovato legato e lasciato da solo mentre guaiva attirando l’attenzione di residenti e passanti.

La presenza dell’animale, apparentemente abbandonato, ha destato preoccupazione tra i cittadini che si sono fermati per verificare le sue condizioni. Alcuni di loro hanno deciso di allertare la polizia locale, intervenuta sul posto per accertare la situazione e tentare di risalire al proprietario.

All’arrivo degli agenti, però, del padrone non vi era alcuna traccia. Nonostante le verifiche effettuate nell’area, nessuno è riuscito a fornire indicazioni utili sulla persona che aveva lasciato il cane legato lungo la strada.

L’episodio, raccontato anche sui social, ha immediatamente suscitato curiosità e numerosi commenti. A colpire non è stata soltanto la sorte dell’animale, rimasto per diverso tempo da solo e in evidente stato di agitazione, ma soprattutto la misteriosa scomparsa del proprietario, che sembrava essersi volatilizzato nel nulla.

La vicenda ha richiamato l’attenzione di molti cittadini presenti nel centro cittadino, trasformando una scena inizialmente interpretata come un possibile caso di abbandono in un episodio dai contorni ancora tutti da chiarire. Resta infatti da capire cosa sia accaduto al padrone e per quale motivo il cane sia stato lasciato incustodito in via Cavour.