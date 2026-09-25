Momenti di forte tensione si sono registrati a Comiso, lungo via Umberto I, dove dopo la mezzanotte è stato necessario l’intervento congiunto delle forze dell’ordine per gestire una situazione particolarmente delicata che ha coinvolto un cittadino tunisino in evidente stato di agitazione (foto Assenza).

L’episodio, nonostante l’ora tarda, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, generando attimi di apprensione nel cuore della città. Sul posto sono confluite numerose pattuglie e squadre operative della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco. Complessivamente sarebbero stati impiegati almeno una ventina di operatori appartenenti ai diversi corpi intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo avrebbe manifestato un comportamento particolarmente critico che ha richiesto l’intervento coordinato delle interforze. Dopo le operazioni di contenimento e assistenza, è stato trasferito in una struttura adeguata alle problematiche riscontrate.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il suo stato di alterazione. Al momento non è possibile stabilire con certezza se l’episodio sia riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, all’abuso di alcol o ad altre condizioni. Per questo motivo gli accertamenti sono tuttora in corso e ogni valutazione viene mantenuta sul piano delle ipotesi.

L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze per la sicurezza pubblica, ma la presenza di un così elevato numero di operatori testimonia la complessità della situazione affrontata nel corso della notte nel centro cittadino comisano.