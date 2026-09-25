Il tema dell’accesso al credito e delle opportunità di investimento torna al centro del dibattito economico del territorio ibleo. Con questo obiettivo, la Cna territoriale di Ragusa promuove il convegno “Finanziare il futuro – Credito, investimenti e sviluppo nel territorio ibleo”, in programma martedì 29 settembre alle 18 nella sede della Cna di Ragusa, in via Psaumida 38.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire alle imprese un momento di approfondimento e confronto sulle possibilità di accesso al credito, sui finanziamenti disponibili e sugli strumenti di sostegno agli investimenti, elementi sempre più strategici per la competitività delle aziende in una fase economica caratterizzata da profonde trasformazioni.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì. L’introduzione sarà affidata al segretario territoriale della Cna, Carmelo Caccamo.

Nel corso dell’incontro interverranno Paolo Mariani, direttore generale del consorzio fidi Uni.Co, Giacomo Terranova, direttore generale Irca Sicilia, e Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento regionale Attività produttive della Regione Siciliana. Le conclusioni saranno affidate al presidente regionale della Cna Sicilia, Filippo Scivoli. A moderare il dibattito sarà il giornalista Giorgio Liuzzo.

Il convegno si inserisce in una fase particolarmente delicata per il tessuto produttivo ragusano e siciliano. Le piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura dell’economia provinciale, sono chiamate infatti a confrontarsi con sfide sempre più complesse: transizione digitale, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, aumento dei costi di produzione e necessità di aprirsi a nuovi mercati.

In questo scenario, il credito non rappresenta soltanto uno strumento finanziario, ma una leva decisiva per lo sviluppo. Senza adeguate risorse economiche diventa difficile investire in innovazione, ammodernare gli impianti produttivi, rafforzare la competitività aziendale o favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane e familiari che caratterizzano gran parte del panorama economico ibleo.

L’incontro promosso dalla Cna punta quindi a mettere attorno allo stesso tavolo il sistema associativo, il mondo del credito e le istituzioni regionali, per individuare percorsi concreti capaci di sostenere gli investimenti e creare nuove opportunità di crescita. Un’occasione utile non solo per conoscere gli strumenti disponibili, ma anche per comprendere come intercettare risorse e agevolazioni in un contesto in cui la capacità di programmare lo sviluppo rappresenta una delle principali sfide per le imprese.

La prospettiva è quella di trasformare il credito da semplice risposta alle esigenze di liquidità a vero motore di sviluppo territoriale, nella consapevolezza che il futuro economico dell’area iblea passa inevitabilmente dalla capacità delle aziende di investire, innovare e creare occupazione. In questo senso, il confronto del 29 settembre si propone come un momento di riflessione e proposta per accompagnare il sistema produttivo locale verso una nuova stagione di crescita.