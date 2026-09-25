Stamattina, al km 5,800 della Strada provinciale 25, nel tratto a quattro corsie in direzione Ragusa, si è verificato uno scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni basate sulle immagini e sulle testimonianze raccolte sul posto, un trattore (o mezzo pesante) sarebbe uscito dall’intersezione dello svincolo per la zona artigianale e si sarebbe immesso nel senso di marcia verso Ragusa, andando a collidere con l’auto che proveniva da Marina di Ragusa.

Dalla foto si vede l’autovettura a contatto con la parte posteriore del mezzo pesante, con diverse persone presenti sulla carreggiata e i soccorsi già sul posto.

Testimoni che osservavano la scena dal cavalcavia hanno riferito la presenza di almeno una persona sulla lettiga del 118, che stava ricevendo assistenza. Le condizioni del ferito sono in fase di valutazione (foto Assenza).