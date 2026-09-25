Operazione di soccorso nel Canale di Sicilia per 44 migranti, tra cui 10 minori, recuperati da un cargo battente bandiera delle Isole Marshall a circa 200 miglia dalle coste siciliane. I migranti, provenienti da Egitto, Pakistan e Bangladesh, erano partiti da Bengasi ma il loro barchino ha avuto problemi al motore dopo poche ore di navigazione.

La nave mercantile, lunga 190 metri, non ha potuto attraccare a Pozzallo. Per questo la Guardia costiera, con la motovedetta Cp 325 e il team sanitario Usmaf, ha effettuato il trasbordo in mare e accompagnato i 44 naufraghi nel porto ragusano, dove si sono concluse le operazioni di sbarco (foto AI).