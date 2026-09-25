Continuano con grande partecipazione le celebrazioni in onore di San Pio X nella parrocchia ragusana dedicata al pontefice santo. Dopo i numerosi appuntamenti religiosi che hanno caratterizzato i giorni scorsi, il programma della festa entra nel vivo con le iniziative previste per sabato 26 e domenica 27 settembre, sotto la guida del parroco don Francesco Mallemi e del viceparroco don Pietro Floridia.

Sabato 26 settembre il programma prenderà il via alle 16.30 con la festa di apertura dell’anno catechistico per i ragazzi, nei locali parrocchiali, tra giochi, musica e animazione. Alle 18.30 sarà recitato il Santo Rosario, mentre alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da don Franco Ottone, parroco della comunità Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe di Giarratana. La liturgia sarà animata dalla corale “Regina Caeli”, diretta dal maestro Francesco Giaquinta. La giornata si concluderà alle 20 con la novità della Sagra della Salsiccia nel piazzale antistante la chiesa, accompagnata dall’intrattenimento musicale del Trio Diamond con piano bar, karaoke e balli di gruppo (foto Bracchitta).

Domenica 27 settembre, giornata conclusiva dei festeggiamenti, alle 9 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal parroco don Francesco Mallemi. Alle 11 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Puglisi, al termine della quale sarà conferito il mandato ai catechisti e agli operatori pastorali. Nel pomeriggio, alle 18.30, si terrà il Santo Rosario, mentre alle 19 il viceparroco don Pietro Floridia presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva. Al termine della Messa è previsto un momento di adorazione eucaristica e di ringraziamento.

La comunità parrocchiale esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa, agli sponsor istituzionali che hanno sostenuto l’iniziativa, ai sacerdoti e alle comunità invitate, al consiglio pastorale parrocchiale, ai benefattori e ai numerosi volontari impegnati nell’organizzazione. Un ringraziamento particolare viene rivolto inoltre a Charlie Chaplin per l’illuminazione artistica della chiesa e al Trio Diamond per l’animazione della serata conviviale.