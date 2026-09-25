Violento incidente stradale sulla Strada Provinciale 85, l’arteria che collega Scoglitti a Santa Croce Camerina. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati lungo il tratto viario, provocando ingenti danni ai mezzi coinvolti.

Una vettura di colore giallo, un monovolume, ha distrutto completamente la parte anteriore, con il cofano sollevato e pesanti deformazioni alla carrozzeria. Una Lancia di colore scuro, invece, è terminata fuori dalla carreggiata, a bordo strada e tra la vegetazione, riportando seri danni soprattutto nella zona anteriore (foto Assenza).

Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati dei rilievi e della gestione dell’emergenza. Ci sono feriti.

La Sp 85 rappresenta uno dei principali collegamenti tra la fascia costiera di Scoglitti e il territorio di Santa Croce Camerina ed è particolarmente trafficata, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso turistico. L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la prudenza alla guida, specialmente nei tratti caratterizzati da vegetazione ai margini della carreggiata e da condizioni di visibilità che possono risultare ridotte.