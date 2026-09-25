I carabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria, hanno tratto in arresto in contrada Bastonaca un 42enne gelese, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato alcuni giorni fa, sorpreso in serata dalla pattuglia dei carabinieri all’interno di un’azienda agricola vittoriese mentre, insieme ad altri complici riusciti a darsi alla fuga e attualmente in corso di identificazione, era intento a caricare su un’autovettura numerose cassette di uva da tavola poco prima trafugata.

Sul posto, i militari hanno controllato e successivamente posto sotto sequestro due auto utilizzate per il trasporto della refurtiva che recuperata interamente, è stata restituita ai proprietari dell’azienda.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato dapprima associato presso la Casa Circondariale di Ragusa e, successivamente alla convalida dell’arresto, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di dimora nel comune di Gela.

L’ipotesi accusatoria dovrà trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.