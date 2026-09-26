Lunedì 28 settembre, dalle ore 09.15, avrà luogo ad Acate la cerimonia di intitolazione della piazza situata lungo la via Manzoni al Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri e Prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”.

Alla cerimonia, organizzata dal comune di Acate con la collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, parteciperanno la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e un picchetto d’onore dell’Arma, Autorità regionali e provinciali.

La Fanfara del 12° Reggimento si esibirà inoltre la sera di domenica 27 settembre in concerto nella piazza Matteotti di Acate.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare.