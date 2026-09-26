Dopo le prime ore caratterizzate da una notevole affluenza di visitatori, operatori del settore e famiglie, nonostante il meteo inclemente, la 51ª Fiera agroalimentare mediterranea si avvia domani verso la sua giornata conclusiva, confermando ancora una volta il proprio ruolo di evento di riferimento per il comparto agricolo, zootecnico e agroalimentare della Sicilia sud-orientale. La manifestazione, ospitata nell’area espositiva di via Professor Vincenzo Malfitano a Ragusa, celebra oltre mezzo secolo di storia e continua a rappresentare un punto d’incontro privilegiato tra innovazione, impresa e tradizione. Il primo giorno, ieri, ha registrato grande interesse attorno alle esposizioni zootecniche, agli spazi dedicati alle aziende agricole, ai momenti di approfondimento tecnico e ai confronti sulle prospettive del settore primario. Oltre 250 espositori e centinaia di operatori hanno animato una manifestazione che va ben oltre la semplice dimensione fieristica, trasformandosi in una vetrina delle eccellenze produttive del territorio e delle migliori espressioni dell’agricoltura siciliana (foto Bracchitta).

La Fam, promossa dal Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa con il sostegno della Regione Siciliana, del Comune di Ragusa, del Libero consorzio comunale, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e degli altri partner istituzionali, continua infatti a distinguersi per i suoi forti connotati identitari. La presenza delle razze bovine simbolo del territorio, delle produzioni tipiche, delle imprese legate alle filiere agroalimentari e delle nuove tecnologie applicate all’agricoltura racconta un patrimonio economico e culturale che affonda le proprie radici nella storia degli Iblei.

La giornata conclusiva di domani si apre alle 9.30 con le gare di conduzione riservate alle categorie junior e senior e prosegue con la premiazione, a partire dalle 11,30, dei concorsi, svolti durante la manifestazione. Spazio poi agli spettacoli e alle iniziative dedicate alle tradizioni popolari, con la presentazione dei carretti siciliani e lo show dei cavalli americani. Nel pomeriggio riflettori puntati sul Gran Galà Equestre della 51ª FAM, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, destinato a chiudere in grande stile l’edizione 2026. Dalle 16 alle 19, inoltre, sarà possibile partecipare alla degustazione dei formaggi tipici ragusani curata da Progetto Natura e Ragusa Latte.

Con oltre ventimila visitatori attesi e più di duecento capi tra bovini ed equini presenti in esposizione, la Fiera agroalimentare mediterranea continua a dimostrare la sua capacità di rinnovarsi mantenendo intatto il proprio spirito originario: valorizzare il lavoro degli allevatori, degli agricoltori e delle imprese del settore, custodendo allo stesso tempo le tradizioni che hanno reso il territorio ibleo uno dei principali distretti agroalimentari del Mediterraneo.

La 51ª edizione si appresta dunque a vivere il suo ultimo atto, ma lascia già l’immagine di una manifestazione solida, partecipata e fortemente radicata nella cultura produttiva di una terra che continua a fare dell’agricoltura e dell’allevamento uno dei propri elementi distintivi.