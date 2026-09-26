Prenderanno il via domani a Monterosso Almo i tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina, una delle celebrazioni religiose più sentite e partecipate dalla comunità monterossana, appuntamento che ogni anno rinnova il forte legame tra fede, tradizione e identità territoriale.

La festa, promossa dalla parrocchia San Giovanni Battista e dal comitato organizzatore, accompagnerà fedeli e visitatori lungo un intenso percorso spirituale e comunitario che culminerà domenica 4 ottobre con la solenne giornata dedicata alla Patrona. Le prime quattro giornate saranno caratterizzate da momenti di preghiera, celebrazioni religiose e iniziative rivolte a tutta la comunità.

Domani, domenica 27 settembre, è in programma l’ingresso della festa. Alle 18 il corpo bandistico percorrerà le vie del paese con l’esecuzione di marce sinfoniche. Alle 19,30 prenderà il via la processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina dalla chiesa di Sant’Anna lungo corso Umberto e le principali arterie cittadine fino a piazza Rimembranza, dove alle 20 si terrà la solenne celebrazione eucaristica. Subito dopo, rientro della processione.

Da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre, ogni giorno, alle 18,30, sarà recitato il Rosario cantato, seguito alle 19 dalla santa messa.

Lunedì 28 settembre la comunità vivrà una delle tappe più significative del cammino di preparazione. Dalle 18, nella chiesa di San Giovanni, saranno celebrate le confessioni. A seguire si svolgerà il pellegrinaggio verso la chiesa di Sant’Anna con l’accensione della lampada e la santa messa solenne.

Martedì 29 settembre, in occasione della festa dei santi arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, alle 19 sarà celebrata la santa messa con la partecipazione delle forze dell’ordine, degli operatori sanitari e dei volontari.

Mercoledì 30 settembre, ricorrenza di San Girolamo e Giornata della Parola, la celebrazione sarà accompagnata dalla catechesi sul tema “Maria e Francesco: piccoli per lasciare spazio a Dio”, momento di riflessione particolarmente rivolto alle famiglie e ai giovani.

La festa di Maria Santissima Bambina rappresenta uno dei momenti più identitari della vita religiosa e sociale di Monterosso Almo, un evento capace di custodire e tramandare valori, tradizioni e devozione che da generazioni caratterizzano la storia del borgo montano ibleo.

La manifestazione può contare sul supporto mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, realtà imprenditoriale che da sempre dimostra particolare attenzione nei confronti delle celebrazioni religiose del territorio, sostenendo iniziative che contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale, spirituale e identitario delle comunità locali. Un impegno che trova piena espressione proprio in una festa come quella di Maria Santissima Bambina, capace di mettere in evidenza l’anima più autentica di Monterosso Almo e dell’intero territorio ibleo.