E’ venuto a mancare improvvisamente il giornalista di 69 anni Peppe Privitera, già dipendente dell’Aapit. Dalle prime informazioni, sembra che abbia fatto i conti con un infarto fulminante. E’ accaduto nel corso della notte e non gli ha lasciato scampo. Privitera lascia la moglie e due figlie. Aveva anche ricoperto il ruolo di assessore nella giunta comunale dal 2018 al 2021. Era stato pure direttore del quindicinale “La Città”. “Con la sua dipartita Pozzallo perde anche un grande uomo di cultura” è scritto nel profilo Facebook del Comune di Pozzallo.