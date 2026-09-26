Vittoria torna a fare i conti con un nuovo episodio che alimenta il clima di preoccupazione tra i cittadini. In via Capitano Coria, infatti, un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme per la seconda volta nell’arco di appena tre giorni, un fatto che ha inevitabilmente richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine e degli investigatori. Coinvolta anche un’altra vettura lì accanto (foto Assenza).

Questa mattina, intorno alle 9, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari a chiarire la natura dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. Gli accertamenti si concentrano sulle cause che hanno provocato il rogo e sull’eventuale collegamento tra i due incendi che hanno interessato lo stesso veicolo a distanza di pochi giorni.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in città, già scossa negli ultimi tempi da diversi fatti analoghi che hanno destato allarme nella popolazione. Non è la prima volta che incendi ai danni di mezzi e proprietà private finiscono al centro della cronaca locale, alimentando un diffuso senso di inquietudine tra i residenti.

Gli investigatori mantengono al momento il massimo riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta. Saranno gli esiti dei rilievi effettuati dalla scientifica e gli ulteriori approfondimenti investigativi a fare luce su quanto accaduto in via Capitano Coria.