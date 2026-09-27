Un percorso eccezionale quello di Marco Agosta, studente della 2ª E – Scienze Applicate del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa nell’anno scolastico 2025/2026. La sua avventura alle Olimpiadi di Scienze Naturali, promosse dall’Anisn e coordinate nell’istituto dalla professoressa Antonella Lorusso, referente per il biennio, è iniziata il 4 marzo 2026 con il 1° posto nella fase d’istituto. Il 24 marzo, a Messina, Agosta ha centrato il 2° posto nella selezione regionale, ottenendo l’accesso alla prova nazionale. Il 9 maggio, a Modena, è arrivato il trionfo: 1° posto assoluto e medaglia d’oro. Grazie a questo risultato, Marco è stato ammesso allo stage di preparazione per le Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (Ieso), riservato ai primi due classificati del biennio e ai primi due del triennio nella fase nazionale di Scienze della Terra. Nel mese di luglio, ad Aosta, si è svolto lo stage di eccellenza, tra attività formative, laboratori ed escursioni sul territorio.

Dal 20 al 27 agosto, a Torino, si sono quindi tenute le Ieso, che hanno riunito oltre 160 studenti provenienti da 41 Paesi. Anche in questa cornice internazionale è arrivato un risultato di grande rilievo: due medaglie di bronzo, una nella gara individuale e una nella competizione a squadre, in cui Marco ha collaborato con coetanei di altre nazioni. Le Ieso non sono soltanto una rassegna dedicata al merito: promuovono la conoscenza delle Geoscienze e il loro ruolo nell’affrontare sfide cruciali del nostro tempo, dai terremoti ai vulcani, fino ai cambiamenti climatici. Le prove teoriche e le attività sul campo, svolte nello scenario delle Alpi, hanno coniugato rigore scientifico, lavoro di squadra e confronto internazionale. Un cammino che rende orgoglioso il Liceo “Enrico Fermi” e testimonia come investire nei giovani significhi investire nella scienza, nelle idee e nelle soluzioni che costruiranno il futuro.