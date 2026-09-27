La comunità di Pozzallo è in lutto per la scomparsa di Patrizia Burrafato, morta all’età di 59 anni al termine di una dura battaglia contro un tumore. Una notizia che ha suscitato profonda commozione in città, dove Burrafato era conosciuta e stimata anche per il suo impegno politico e istituzionale, svolto al servizio della collettività.

Tra gli incarichi più significativi ricoperti nel corso della sua attività pubblica vi è quello di presidente del Consiglio comunale durante l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ammatuna, sotto le insegne dell’allora Ulivo. Un ruolo esercitato con equilibrio, passione e spirito di servizio, che le aveva consentito di conquistare il rispetto trasversale delle forze politiche e dei cittadini.

La sua morte lascia un vuoto non soltanto nella sfera degli affetti familiari e personali, ma anche nella memoria pubblica di una città che l’ha vista protagonista della vita amministrativa in una stagione importante della sua storia recente. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo da esponenti politici, amici e semplici cittadini che ricordano la sua disponibilità, la sua correttezza istituzionale e il forte legame con il territorio.

La scomparsa di Patrizia Burrafato riaccende, tuttavia, anche una riflessione più ampia. Ancora una volta una vita viene spezzata da una malattia oncologica. A Pozzallo, come in molte altre realtà del territorio, i casi di tumore che negli ultimi anni hanno colpito famiglie, amici e conoscenti sembrano moltiplicarsi, alimentando un diffuso sentimento di preoccupazione e impotenza.

Si tratta di una percezione che attraversa la comunità e che merita attenzione, approfondimenti scientifici e un costante monitoraggio da parte delle istituzioni sanitarie. Dietro ogni numero ci sono persone, storie, affetti e famiglie costrette a confrontarsi con percorsi di sofferenza spesso lunghi e difficili. Per questo motivo, accanto al dolore per ogni singola perdita, cresce l’esigenza di rafforzare la cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’assistenza ai malati oncologici.

Oggi Pozzallo si stringe attorno alla famiglia di Patrizia Burrafato, ricordando una donna che ha dedicato parte della propria vita all’impegno civile e alla politica, lasciando un segno nella storia amministrativa della città. Un addio che si accompagna al cordoglio, ma anche alla consapevolezza di quanto sia necessario continuare a interrogarsi su una piaga che continua a colpire duramente tante comunità del territorio. I funerali martedì alle 10 nella chiesa Madonna del Rosario.