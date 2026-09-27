Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in viale Medaglie d’Oro, dove un bambino di 7 anni, di nazionalità straniera, è stato investito da un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, l’episodio si è verificato nel controviale della principale arteria cittadina.

Il piccolo, che si trovava nei pressi di una macelleria islamica, ha attraversato la carreggiata ed è stato colpito da una Ford guidata da una donna straniera. L’urto è stato particolarmente violento. Nonostante la gravità dell’impatto, il minore è rimasto cosciente, riportando diverse lesioni, in particolare alla fronte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118: l’equipaggio di un’ambulanza ha prestato le prime cure e ha poi trasferito il bambino in ospedale per accertamenti e trattamenti. Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi di rito, nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica.